Cahokia - orașul pierdut și misterioasele piramide de pămînt In anul 600 al erei noastre, cu mult timp inainte ca oamenii lui Columb sa arunce ancora pe țarmul Lumii Noi, un popor indigen misterios a pus bazele unuia dintre cele mai marețe și enigmatice orașe ale Americii de Nord. Și, pe linga faptul ca au creat un oraș complex, nu se știe din ce motiv, acești oameni au construit peste 120 de piramide de pamint. Aceste construcții bizare, precum și istor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au ajuns la o concluzie terifianta: care este primul semn ca ești infectat cu Covid-19. Potrivit Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie, majoritatea simptomelor COVID -19 constau in tuse persistenta, temperatura si respiratie ingreunata. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Inca patru regiuni din Spania au fost incluse pe lista actualizata a CNSU a zonelor cu risc epidemiologic crescut. Toți cetațenii care vin in Romania și care au calatorit in aceste zone vor fi obligați sa stea in carantina pentru 14 zile. Cele patru regiuni din Spania nou incluse pe lista actualizata…

- Plantele venite din sudul Americii de Nord și nordul Americii de Sud au un areal natural de extindere, astfel ca au ajuns din centrul Mexicului pana in Peru și in Romania, unde sunt cultivate, apreciate, devenind și cel mai popular aliment din Romania. Deși consumate fara rețineri, nu mulți știu ca…

- Statele Unite ale Americii au ''salutat'' marti condamnarea unui presupus membru al Hezbollah, Salim Ayyash, pentru asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri, decizie anuntata de Tribunalul special pentru Liban (TSL), relateaza AFP. ''Condamnarea lui Ayyash ajuta la confirmarea…

- Statul Islamic a pus la cale o escrocherie online prin care a vandut masti false in spitalele si casele de ingrijire din Statele Unite. Departamentul de Justitie din Statele Unite ale Americii a confirmat ca operatiunea a fost pusa la cale de Murat Cakar, membru ISIS, anunța MEDIAFAX.Gruparile…

- Povestea celor doua cripte in forma de piramida dintr-unul dintre cele mai vechi cimitire ale Clujului poate sa fie punctul de plecare pentru una dintre cartile lui Dan Brown. Cea mai spectaculoasa cripta a apartinut dinastiei de farmacisti Mauksch-Hintz, care are o istorie de doua veacuri, iar cealalta,…

- Kamala Harris este prima femeie afro-americana, din istoria Americii, care ar putea ajunge in funcția de vicepeședinte. Candidatul alaturi de care formeaza o echipa, a facut anunțul pe Twitter.

- Ambasadorii Statelor Unite ale Americii și Austriei au venit sa vada teatru in curtea Televiziunii Romane. Excelențele sale au apreciat aseara spectacolul Mazurka, o poveste a marelui pianist polonez Frederic Chopin, scrisa și regizata de Alexander Hausvater.