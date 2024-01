Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care cistiga teren in sondajele de opinie, are in vedere organizarea unui referendum privind iesirea Germaniei din Uniunea Europeana daca va ajunge la putere, a declarat co-liderul sau Alice Weidel intr-un interviu publicat luni, relateaza…

- Un total de 25 de persoane au fost spitalizate vineri cu iritatii ale tractului respirator dupa ce au inhalat fum in urma unui accident chimic la o fabrica din Konstanz, in sudul Germaniei, relateaza dpa și Agerpres.Angajati ai companiei care produce solutii de procesare a fructelor pentru industria…

- A fost cel mai cunoscut optician din Germania: Gunther Fielmann a murit in Schleswig-Holstein la varsta de 84 de ani. Antreprenorul a construit un grup activ la nivel internațional cu zeci de mii de angajați,, relateaza presa germana. Fondatorul lanțului de opticieni cu același nume a murit miercuri,…

- Economia germana va creste foarte putin in 2024, dupa declinul din 2023, arata cele mai recente previziuni publicate vineri de Bundesbank (Banca Centrala a Germaniei), transmit Reuters si Bloomberg, conform Agerpres.Din cauza problemelor din sectorul industrial, Germania a fost una dintre economiile…

- O turma de aprozimativ 20 de mistreți a navalit intr-un camping din Bergwitz, landul Saxonia Inferioara, nord-vestul Germaniei, iar oamenii s-au inchis in casuțe și in rulote pentru a scapat de „asaltul“ animalelor salbatice, relateaza Mitteldeutsche Zeitung. Nimeni nu a fost ranit.Animalele au venit…

- Cercetatorii au identificat ramașițele unui soldat american care a murit in cel de-al Doilea Razboi Mondial cand tancul pe care il comanda a fost lovit de un proiectil in timpul unei batalii din Germania. Defense POW/MIA Accounting Agency, un agenție federala care se ocupa cu identificarea soldaților…

- Un numar de 54 de percheziții, desfașurate in șapte regiuni ale Germaniei, au avut loc in cadrul unei vaste operațiuni antiteroriste. Ținta a fost o asociație islamista, suspectata ca ar sprijini gruparea șiita libaneza Hezbollah.

- Germania, cea mai mare economie europeana, ar urma sa consume in acest an cea mai mica cantitate de energie de la debutul publicarii datelor statistice, in conditiile in care problemele din industria manufacturiera se rasfrang si asupra cererii de energie, transmite Bloomberg.