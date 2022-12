Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al turistilor cazati in hotelurile din Romania a fost de 1,167 milioane, in primele noua luni ale acestui an, cheltuielile totale fiind de 3,157 miliarde de lei, in medie 2.704 lei/persoana, arata un comunicat al Institutului Național de Statistica.„Calatoriile in scop profesional si de…

- Pe 9 noiembrie, s-a stins din viața, in Belmont, Michigan, Statele Unite, dizidentul galațean Ion Bugan, care a fost unul dintre cei mai fermi opozanți ai regimului comunist, fiind condamnat de trei ori la ani grei de inchisoare, atat in perioada lui Gheorgiu Dej, cat și sub regimul lui Ceaușescu. In…

- Ministrul Investitiilor, Marcel Bolos, spune ca in Romania sunt 1.188.000 de oameni care sunt in pragul de saracie extrema, care beneficiaza de pachete alimentare cumparate cu fonduri europene.

- Aceasta incarcare este „ultimul act al unei operațiuni logistice complexe, care a constat in transportarea unui batalion blindat pe șosea și pe calea ferata pana in Romania”, a explicat colonelul Samuel, șeful logisticii de la Postul de Comanda Continental din Lille.Scopul este de a consolida misiunea,…

- Apreciat muzician, cu o cariera importanta, a decis sa schimbe anumite lucruri. Așa se face ca am aflat despre Ionuț Galani, vedeta din Romania care iși deschide propriul sat de vacanța. Intr-un dialog exclusiv cu Playtech, celebrul solist iși dezvaluie planurile. Ionuț Galani, vedeta din Romania care…

- Tancuri Leclerc urmeaza sa ajunga de asemenea in zilele urmatoare la baza militara Cincu, in centrul Romaniei, pentru a intari aceasta misiune sub comandament francez, lansata pe 28 februarie 2022 ca reactie la loviturile ruse in Ucraina.„Franta isi onoreaza angajamentele asumate in fata NATO si partenerilor…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Veste tragica peste Romania, in aceasta seara. Marele actor Alexandru Arșinel a plecat dintre noi la varsta de 83 de ani, dupa o lunga suferința! Avem primele imagini cu fiul sau, distrus de durere, la spitalul unde tatal lui și-a dat ultima suflare.