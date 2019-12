Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Naționala a Romaniei este sarbatorita in prezent pe 1 decembrie, iar aceasta data, stabilita printr-o lege promulgata in 1990, marcheaza un moment important din istoria romanilor, cel in care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu Romania, in 1918.Prin legea nr.…

- Pregatiri pentru manifestarile de Ziua Nationala Foto: MApN - Bogdan Aron Pantilimon În toata tara au loc pregatiri pentru manifestarile de Ziua Nationala, pe 1 decembrie. În ultimele zile, militarii au facut repetitii pentru paradele militare organizate, potrivit traditiei,…

- Turism intern Cererea pentru sejururi în destinații autohtone fiind similara cu cea din anul precedent, când am avut parte de un weekend prelungit. Multi dintre românii care au primit vouchere de vacanța au ales sa și le valorifice în aceasta perioada. Cum…

- Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” organizeaza, in perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2019, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, trei zile de spectacol sub stindardul ”Crezul lor, Romania noastra”. 1 Decembrie este Ziua Naționala a Romaniei și are…

- Ziarul Unirea 30 Noiembrie 2019| Ziua Naționala a Romaniei: Spectacol de lasere și momente artistice, la Sebeș. Programul evenimentelor Prima zi a lunii decembrie este scrisa in ceaslovul istoriei neamului romanesc in culorile tricolorului, simbolul Unirii prin excelenta. Au trecut 101 ani de cand,…

- * PROGRAM 1 Decembrie 2019 – Ziua Naționala a Romaniei, la Alba Iulia * Un detasament format din 61 de elevi, doi ofiteri si un subofiter de la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a participat luni, 25 noiembrie, la primul antrenament pentru Parada Naționala Militara din 1 Decembrie,…

- Tricolorul Romaniei, simbol național, a fost arborat sambata pe turnul clopotnița al Catedralei Incoronarii din Alba Iulia. Mesh-ul de mari dimensiuni va ramane pe cladire pana dupa 1 Decembrie, pentru a marca Ziua Naționala. Operațiunile de montare a mesh-ului au fost efectuate de reprezentanții Salvamont-Salvaspeo…

- Prioritatea de circulație a autovehiculelor in intersecția dintre strazile Avram Iancu și Teilor, din centrul municipiului Alba Iulia, a fost modificata. Astfel, incepand de miercuri, 4 septembrie, drumul prioritar este strada Avram Iancu. „Pentru fluidizarea traficului rutier in intersecția cu sens…