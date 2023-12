Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea cadourilor pentru profesori este o misiune dificila și, adesea, o chestiune de inspirație. Dascalii ajung sa primeasca de la cele mai comune la cele mai ciudate daruri, unele dintre ele chiar riscate din punct de vedere al siguranței, deși intenția celor care le ofera este una buna.

- Idei de cadouri de Craciun pentru prieteni și familie, in funcție de buget. Cum sa mergi la sigur cand alegi pentru cei dragi Idei de cadouri de Craciun pentru prieteni și familie, in funcție de buget: Incercați sa va gandiți la interesele și pasiunile specifice ale fiecaruia dintre apropiații voștri. …

- Bradul de Craciun din toaleta Parcului Central din Targu Jiu, județul Gorj este e ciudațenie. Este impodobit cu globuri, beteala, dar și instalație. Locul in care este așezat e de-a dreptul bizar. Este impunator, acopera chiar și chiuvetele. Folosești toaleta, nu te mai speli pe maini, dar te uiți la…

- Vinul poate juca un rol foarte important la o masa festiva, iar el trebuie atent ales pentru ca aromele sale sa se imbine perfect cu preparatele de mancare pe care le consumam. Alegerea vinului se face intotdeauna cu atentie, in functie de ceea ce avem in farfurie. „La aperitiv putem servi vin spumant…

- Se apropie sezonul festiv, iar cautarea cadoului perfect pentru cei dragi poate fi o provocare, dar și o oportunitate de a-ți exprima sentimentele. Iata cateva sfaturi pentru a gasi cadoul ideal de Craciun: Cunoaște Interesele Celor Dragi: Investește timp in a cunoaște pasiunile și hobby-urile persoanei…

- Moș Nicolae, divinitate din generatia sfintilor-mosi, care a preluat numele si data de celebrare a Sfantului Nicolae din calendarul crestin (6 decembrie) este numit in Calendarul popular Sannicoara – in Transilvania si Mos Nicolae – in Muntenia. In traditiile romanesti, el ajuta vaduvele, orfanii si…

- Se apropie cu pași repezi sezonul cadourilor din decembrie, care incepe odata cu Sfantul Nicolae. Unul dintre personajele cele mai iubite de copii, Moș Nicolae, aduce cadouri copiilor cuminți, ca un preambul pentru Craciun. Pentru parinții care vor sa iși bucure copiii cu un cadou distractiv și totodata…

- Alegerea din timp a cadourilor de Craciun nu este doar o strategie eficienta pentru evitarea agitației de ultim moment, ci și o modalitate de a transmite grija și atenție fața de cei dragi. Este important sa analizam cu atenție preferințele și pasiunile f