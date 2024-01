Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet”, din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. „Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum”, a declarat intr-o conferinta de presa…

- Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in…

- Anchetatorii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa, dupa incendiul de la Taverna Racilor din Snagov. Localul omului de afaceri „Pescobar” nu avea autorizație de securitate la incendiu și nici asigurare. Din restaurantul Taverna Racilor Snagov nu a mai ramas aproape nimic. Aproape intreaga…

- Mihaiela Iorga-Moraru a fost propusa de ministrul Justiției Alina Gorghiu pentru functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ministerul Justiției a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca ministrul Alina Gorghiu a transmis Secției…

- Senatorul USR Silvia Dinica a depus o initiativa legislativa prin care se limiteaza numarul de ore pe care studentii il pot petrece zilnic la facultate, in conditiile in care s-au primit reclamatii ca programul de cursuri intr-o zi la unele facultati ajunge chiar si la 12 ore, informeaza un comunicat…

- Un politician cunoscut din Spania, fostul lider al Partidului Popular, a fost impușcat in fața, in centrul Madridului, conform agențiilor de presa internaționale. Alejandro Vidas Quadras a fost transportat imediat la spital. Fostul lider al partidului Popular din regiunea spaniola Catalonia, Alejandro…

- Aproape 300 de magazine Lidl din toata tara au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) fiind gasite mai multe nereguli, printre care legume si fructe stricate, vanzarea unor produse cu diferente de gramaj, conditii de depozitare necorespuzatoare, cu…