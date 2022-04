Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de civili au fost ucisi in zilele in care trupele ruse au ocupat Sumi, oras din nordul Ucrainei. In plus, mai multi localnici, al caror numar exact nu este cunoscut, sunt dati disparuti, a declarat miercuri seful administratiei militare din regiunea omonima, Dmitro Jivitki, citat de agenția…

- Imagini cu un „cimitir” al echipamentelor militare ale forțelor ruse au fost publicate, zilele trecute, de agenția de presa ucraineana „Nexta”. Imaginile au fost filmate la Hostomel, suburbie a Kievului, unde s-au dat lupte grele. Localitatea Hostomel se afla la nord-vest de capitala ucraineana Kiev.…

- Premierul sloven, Janez Jansa, a anuntat ca personalul ambasadei evacuat anterior de la Kiev se va intoarce in capitala Ucrainei, relateaza BBC. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Jansa a spus ca diplomatii care se intorc sunt voluntari. „Lucram pentru ca UE sa faca acelasi lucru”, a scris el, adaugand:…

- Un anunț publicat de BBC dupa un site de locuri de munca in domeniul contractorilor privați arata ca in Ucraina este nevoie de astfel de angajați ai unor firme private de securitate, pentru extragerea unor civili. Specialiștii consultați de BBC spun ca unii contractori pot fi platiți chiar și cu sume…

- Nu doar armata ucraineana, ci și incuietorile cladirilor rezista invaziei rușilor. Un localnic din orașul ucrainean Kherson a surprins, in imagini, un soldat rus care incearca sa sparga ușa unui bar. Mai intai trage cu arma, apoi sparge geamul, incearca sa descuie ușa, insa nu reușește, așa ca pleaca.…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Romania este bine aparata, a declarat Klaus Iohannis in cadrul vizitei oficiale pe care șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut-o, vineri, la Constanța, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Oficialul NATO a reiterat faptul caNATO este o alianta defensiva, iar scutul de la Deveselu din tara noastra are…

- Cadavrele a doi barbați au fost gasite miercuri, in lacul Someșul Cald, in județul Cluj, dupa ce pompierii au cautat de ieri o mașina care ar fi cazut in apa. „Echipajele de scafandri Salvamont-Salvaspeo sprijinite de scafandri ISU Cluj au reușit sa recupereze corpurile a doi barbați din apele lacului…