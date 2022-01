Câciu: Liberalizarea pieţei de energie a fost un eşec Guvernul si Parlamentul trebuie sa vina cu solutii care sa genereze declinul preturilor, pentru ca economia nu va creste atat timp cat pe costul de oferta costul aferent energiei va fi de trei ori mai mare fata de anul trecut, a declarat, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Acesta a adaugat ca "trebuie sa fim toti oameni responsabili" si "sa recunoastem esecul liberalizarii pietei de energie". "Guvernul si Parlamentul trebuie sa vina in perioada urmatoare cu o serie de solutii care sa genereze declinul preturilor, daca nu o ajungere la un nivel sustenabil pentru economie pe termen mediu si lung.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

