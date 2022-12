Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- ”Aproape 193 de miliarde! Cu atat a crescut datoria publica din noiembrie 2019 si pana in noiembrie 2021, de la 364,9 mld lei la 557,8 mld lei. Cu atat au indatorat tara Orban, Citu si Barna! In doar 2 ani de zile, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB”, a scris, joi seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.…

- Fostul premier Florin Citu afirma, luni seara, ca Marcel Ciolacu trebuie sa-l retraga pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Citu sustine ca Romania platit o dobanda de 9,7% pentru 500 de milioane si in acest ritm risca sa intre in incapacitate de plata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Florin Citu, fost ministru de finanțe, afirma ca in urmatoarea sedinta a conducerii PNL va cere un vot pentru analizarea activitatii Ministerului de Finante in acest an, sustinand ca acest minister da mai multi bani pe dobanzi decat tot bugetul Ministerului Transporturilor. „Parlamentul Romaniei, prin…

- Intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cat la suta din factura la energie este suportata de catre stat, Kelemen Hunor a explicat cum se calculeaza plafonarea. ”Avem o situatie foarte clara, sunt 9,25 milioane de consumatori casnici in Romania, aproape 9,30 de milioane si sunt…

- Romania are o rata de absorbtie de 67% pentru cadrul financiar 2014-2020, in conditiile in care acesti bani mai pot fi absorbiti pana in decembrie 2023, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pana la acest moment, nivelul de absorbtie pentru perioada alocarii 2014-2020…

- Romania a obtinut aproape 1,4 miliarde euro pentru proiecte de independenta energetica si combaterea saraciei energetice, dupa adoptarea propunerii REpowerEU - planul UE pentru reducerea dependenței de gazele și petrolul rusesc - in cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare…