- ROBOR a crescut din nou, dupa numai o zi de la creșterea anterioara. Daca joi atinsese valoarea de 7,05% pe an, acum a fost stabilit la 7.09%. Este vorba de așa numitul indice ROBOR la trei luni, stabilit de Banca Naționala a Romaniei. ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor…

- Persoanele care s-au imprumutat la banci si intampina dificultati in ceea ce priveste plata ratelor, pe fondul majorarii ROBOR, pot cauta acele solutii pe care bancile le pun la dispozitie, insa pot opta si pentru amanarea ratelor cu pana la 9 luni, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- Purtatul de cuvant a afirmat ca Pachetul ”Sprijin pentru Romania a dobandit un nou element, si anume amanarea platii ratelor la banci. Ministrul Finantelor a precizat ca sunt chiar doua elemente si s-a referit la noul program IMM Invest Plu. El a aratat ca schema de ajutor pentru COVID-19 expira in…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 5,93% pe an. De la 5,90% pe an in sedinta precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat a fost inregistrat pe 29…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,52% pe an, de la 5,50% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei. La inceputul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri, 29 aprilie, la 4,95% pe an, de la 4,88% pe an, joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Este cel mai mare nivel inregistrat dupa…

- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, a declarat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Acesta i-a indemnat pe romani sa se adapteze la oferta pietei. El a aratat ca sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare a plații ratelor. „Ramane…

