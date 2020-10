Cabinetul israelian a aprobat luni in unanimitate acordul istoric ce normalizeaza legaturile cu Emiratele Arabe Unite (EAU) semnat luna trecuta, deschizand calea spre ratificarea sa, informeaza dpa.



Un comunicat al biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu precizeaza ca toti ministrii au votat in favoarea asa-numitelor Acorduri Abraham, pe care administratia presedintelui american Donald Trump le-a numit tratate de pace.



Parlamentul israelian, Knesset, este programat sa ratifice tratatul joi. Se asteapta un vot covarsitor in favoarea documentului.



Tratatul…