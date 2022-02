Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda „migrarii” unei considerabile parți in ceea ce privește informația in mediul online, carțile in forma lor clasica nu au fost pe deplin uitate, ci din contra. Spre exemplu, carțile de bucate continua sa se bucure de un real succes și se afla inca pe rafturile multor gospodine. Acest fapt se…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs la Aerostar Bacau. Din primele informații sunt persoane ranite. Ambulanța a preluat doua persoane cu arsuri și o persoana cu atac de panica. Incendiul a fost stins de serviciul de pompieri al companiei. Conducerea societații spune ca o substanța cu care lucrau…

- Educația ecologica presupune promovarea unei atitudini responsabile fața de mediul inconjurator, conștientizarea de catre tanara generație a pericolelor unei degradari rapide a naturii. Dragostea pentru mediul inconjurator reprezinta un aspect esențial al comportamentului uman. Proiectul „Prietenii…

- Un nou succes pentru gimnastica bacauana. Alexia Blanaru (SCM Bacau) s-a incununat, pentru a treia oara, campioana naționala la sarituri cu ocazia CN derulat zilele trecute, la Izvorani. Sportiva junioara 2, nivelul 3, Alexia Blanaru a totalizat 11.850 de puncte, devansandu-le pe Anais Morocho (Dinamo…

- Dorinel Umbrarescu a revenit pe primul loc in clasamentul constructorilor de autostrazi, odata cu raportarea lucrarilor de pe tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova – Pitești. Podiumul pe luna octombrie este completat de austriecii de la Strabag și de turcii de la Nurol, cu lucrari la Autostrada Transilvania…

- Așa cum era de așteptat, dupa ce a fost introdusa obligativitatea certificatului verde și in stațiuni, numarul pensionarilor care s-au prezentat la Casa Județeana de Pensii (CJP) Bacau, pentru a cumpara un bilet la tratament balnear, este foarte mic. Practic, din cele 140 bilete distribuite județului…

- Rezultate opuse pentru liderele cele doua serii ale Ligii a IV-a la fotbal. Weekend-ul trecut, in etapa a zecea, fruntașa Seriei 1, Voința Garleni a fost invinsa acasa cu 2-1 de Siretu Saucești, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, Sportul Onești și-a continuat marșul triumfal,…

- Sambata, 06 noiembrie 2021, a avut loc proba de verificare a cunoștințelor pentru candidații care s-au inscris la concursul prin incadrare directa pentru ocuparea a 16 posturi vacante de specialiști, ofițeri și agenți de poliție, in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bacau, la Serviciul…