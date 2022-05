„Ca un bătrânel fragil, bun pentru o casă de sănătate…”: Cristian Tudor Popescu despre Putin Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni duri parada militara organizata la Moscova, cu ocazia Victoriei Armatei Roșii impotriva nazismului de acum 77 de ani. Jurnalistul spune ca Putin nu are niciun motiv sa sarbatoreasca o posibila victorie a Rusiei in Ucraina. “Asta ar fi trebuit sa i se spuna lui Putin, in cazul, imposibil, ca i s-ar fi putut adresa cineva. Cimpanzeul sangeros a dat slava Victoriei Armatei Roșii impotriva nazismului de acum 77 de ani, sarbatorita numai de ruși pe 9 mai. Dar azi, 9 mai 2022, armata Federației Ruse lupta tot cu „nazismul”, adica cu Ucraina și intreaga lume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

