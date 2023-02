Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au descoperit, intr un container sosit din China, peste 1.100 genti de voiaj din material textil, in valoare de aproximativ 250.000 lei, bunuri nedeclarate pe documentul…

- Trei cetateni palestinieni au fost descoperiti de politistii de frontiera ai Garzii de Coasta in remorca unui tir.Iata comunicatul de presa pus la dispozitie de Garda de Coasta: Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in P.T.F. Negru Voda trei cetateni palestinieni, ascunsi…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit pe plaja din zona localitatii Sfantul Gheorghe, o mina marina. Garda de Coasta a transmis ca scafandri si politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni specifice, au observat un obiect plutitor suspect, aproape…

- Descoperirea unei mine marine, pe plaja din zona localitații Sfantul Gheorghe, a facut ca polițiștii de frontiera sa instituie o zona de siguranța, pana la sosirea autoritaților cu atribuții in domeniu. Totul s-a intamplat joi. Aflați in timpul unei misiuni, politistii de frontiera din cadrul Garzii…

- Politistii de frontiera din Sulina ai Garzii de Coasta si reprezentanti ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) au descoperit, in timpul unei actiuni in zona lacului Razelm, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de autoritatile din Suedia, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Peste 1.300 de metri plase monofilament cu 337 de kilograme de peste, scoase din lacul Sinoe, de politistii de frontiera Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, au scos din zona strict protejata a lacului…

- Cinci persoane prinse in flagrant de politistii de frontiera in timp ce sustrageau fier vechi de pe o barja Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant cinci cetateni romani in timp ce sustrageau fier vechi de pe o barja, in zona localitatii Cernavoda.In data de 06.01.2023,…

- Polițiștii din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, la Punctul de trecere a frontierei Negru Voda, o mașina in valoare de 40.000 de euro, cautata de autoritațile din Marea Britanie, care era transportata pe o remorca de un roman, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…