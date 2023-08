Butelii cu gaze periculoase, oprite la vamă de Garda de Mediu Un transport de peste 1.000 de butelii ce conțineau gaze periculoase și nu respectau legislația, a fost oprit la vama de Garda de Mediu. Garda de Mediu Constanta a anuntat ca nu a permis intrarea in tara a peste 1.100 de butelii incarcate cu gaze fluorurate cu efect de sera, care nu respectau legislatia. Garda de Mediu a anuntat marti, ca marfa venea din Turcia si era destinata unei firme din Brasov. “Garda de Mediu Constanta nu a permis introducerea pe teritoriul Romaniei a 1.140 de butelii incarcate cu gaze fluorurate cu efect de sera, R134a, R410a si R407c. Marfa avea ca destinatie o societate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

