- Constantin Lupulescu, cel mai bine cotat jucator roman de sah, a reusit o victorie remarcabila in fata olandezului Anish Giri, numarul sase mondial, luni, la Bucuresti, in runda a treia a turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour. Lupulescu (numarul 86 FIDE) remizase…

- Marele maestru si multiplu campion mondial Garry Kasparov a deschis vineri la Bucuresti prima etapa a circuitului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour. S-au așezat la mese, alaturi de copii și primarii Nicusor Dan și Clotilde Armand. Kasparov a vorbit la București…

- La Petromidia incepe constructia centralei de cogenerare Rafinaria Petromidia. Foto: Arhiva/rompetrol.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fondul de investiții în energie kazah-român, deținut de KMG International și statul român, începe construcția centralei de cogenerare…

- In legatura cu informațiile aparute in mass-media privind unele acțiuni de control desfașurate in data de 31 martie 2021 de catre IGPR, ITM, RAR și Garda de Mediu la o serie de unitați reparatoare din București și Ilfov, pentru corecta informare a opiniei publice, AUTO CAR aduce urmatoarele precizari:…

- Consiliul Județean are planuri mari pentru Aeroportul Internațional Maramureș, printre care se numara atragerea de noi operatori aeronautici astfel incat sa se poata zbura spre destinații precum Franța, Spania, Italia, Germania, Austria, Marea Britania, Turcia și Grecia. Nu sunt uitate nici alte destinații…

- Daca, ieri, veștile in privința jucatorilor indisponibili nu erau deloc grozave pentru noul antrenor principal interimar al Petrolului Ploiești, Octavian Grigore, astazi a mai ieșit și… soarele pe ulița sa! Astfel, mijlocașul la inchidere Nir Lax (foto sus) s-a recuperat total dupa accidentarea suferita…

- Tora Vasilescu este una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. Dupa apariția in mai multe telenovele romanești, in urma cu mai mulți ani, aceasta s-a retras de pe scena și s-a mutat la Buftea, impreuna cu soțul ei. Actrița este fericita cu decizia ei, iar in pragul aniversarii sale, aceasta a scos…

- In urma controlului realizat de DSP București la centrul de vaccinare Romexpo, unde un tanar a fost vaccinat la rapel cu Moderna , deși inițial a primit o doza de la Pfizer, au fost aplicate mai multe sancțiuni. Medicul coordonator și un asistent au fost amendați fiecare cu 2.000 de lei, informeaza…