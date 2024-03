Șefa secției de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a fost reținuta dupa ce ar fi luat mita de cel puțin 147 de ori. A mai fost dispus și controlul judiciar fața de un asistent medical si un registrator medical din același spital, cercetati pentru luare de mita, respectiv tainuire. Cum ar fi primit […] The post Șefa secției de psihiatrie a SJU Pitești, reținuta dupa ce a luat mita de cel puțin 147 de ori first appeared on Ziarul National .