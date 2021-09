Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a afirmat joi ca nu a mințit in CV-ul personal și a prezentat etapizat cum a urmat cursurile de master la Iowa University, dupa ce Libertatea a aratat miercuri ca Florin Cițu a terminat masterul in 2002, nu in 1999, cum apare in CV și cum a pretins pana azi. „Informația este in…

- ​Sarea-n baterie. Disponibil în natura sub forma de sare, sodiul ar putea înlocui litiul în bateriile mașinilor electrice ● 57% dintre elevii din România au disparut din școala în opt ani. Ce s-a întâmplat cu acești copii? ● “Spiritul” e pe cale…

- ​Noua firma de salubritate din sectorul 1, legaturi cu Piedone. Din ce postura a luat primarul bani de la Brai-Cata ● Povestea omului care a reusit sa transforme un simplu magazin alimentar într-un lant de mii de magazine, cunoscut astazi în toata lumea ● Cât mai costa sa faci o nunta…

- Sase persoane intre care doi copii au fost ranite duminica seara la iesire din Fetesti spre localitatea ialomiteana Movilia. Din verificarile efectuate de politisti a reiesit ca evenimentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre doua autoturisme, in urma coliziunii rezultand sase…

- Mirel Radoi (40 de ani) a oferit un interviu pentru site-ul oficial al FIFA. Selecționerul a vorbit despre dificultațile intalnire in drumul spre Jocurile Olimpice și a dezvaluit ca pasul spre antrenorat l-a facut urmand sfatul lui Cosmin Olaroiu. Echipa olimpica a Romaniei infrunta duminica, de la…

- Andra, in varsta de 34 de ani și Catalin Maruța, in varsta de 43 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din Romania. Au impreuna doi copii, pe David și pe Eva, și o casnicie fara prea multe tensiuni. Artista a vorbit recent despre familia ei și despre cum se ințelege cu prezentatorul de…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca PSD nu va sustine niciodata un guvern minoritar PNL si ca nu ar fi "o catastrofa" daca, dupa 30 de ani, în România s-ar organiza alegeri anticipate, transmite Agerpres.Liderul social-democratilor…

- Focusul este pe dezvoltarea brand-ului atat in Romania, precum și in alte state europene.Chișinau, Republica Moldova – R Systems, lider pe piața serviciilor de transformare digitala, anunța finalizarea integrarii Computaris – etapa importanta in poziționarea pe piața globala digitala.