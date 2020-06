Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele burundez Pierre Nkurunziza a decedat luni, la varsta de 55 de ani, in urma unui stop cardiac, a anuntat marti guvernul de la Bujumbura, intr-un comunicat citat de AFP, Reuters si DPA.'Guvernul Republicii Burundi anunta cu mare tristete burundezilor si comunitatii internationale…

- Actorul indian Irrfan Khan, vedeta care a adus o nota moderna de sensibilitate unor filme de succes recente si a jucat in mai multe productii hollywoodiene, precum "Life of Pi" si "The Namesake", de decedat miercuri, informeaza Reuters. Decesul lui Khan, survenit dupa o indelungata lupta…

- Fosta candidata la investitura democrata pentru Casa Alba, senatoarea americana Elizabeth Warren, a anuntat ca fratele sau cel mai mare, in varsta de 86 de ani, pilot veteran din razboiul din Vietnam, a decedat dupa ce a contractat noul coronavirus, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- "S-a simtit rau in timpul unei sesiuni individuale de antrenament. Circumstantele urmeaza a fi clarificate", a precizat clubul sau intr-un comunicat. Ajuns in 2015 la Lokomotiv Moscova, Samohvalov nu a jucat niciun minut pentru prima echipa a gruparii. El facea parte din lotul formatiei secunde,…

- Hocheistul canadian Colby Cave, jucator in NFL la Edmonton Oilers, a murit sambata, la doar 25 de ani, dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala, la patru zile dupa ce a fost operat pentru inlaturarea unui chist coloidal, relateaza Hotnews, citand Reuters.

- Actrita britanica Honor Blackman, cunoscuta pentru interpretarile din "Goldfinger" si "The Avengers", a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat familia sa, potrivit Reuters si Press Association. Actrita a cunoscut celebritatea internationala la varsta de 38 de ani, in rolul lui Pussy Galore din filmul…

- Producatorul italian de incalțaminte de lux Sergio Rossi (85 de ani) a murit dupa ce a fost internat cu coronavirus, a anunțat vineri primarul orașului din centrul țarii unde designerul s-a nascut, anunța Reuters.Italia a inregistrat mai multe decese cauzate de coronavirus decat oricare alta…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…