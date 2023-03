Stiri pe aceeasi tema

- Bursucii au dat peste cap circulația trenurilor in Olanda și risca sa provoace o tragedie feroviara. Animelele au sapat numeroase tuneluri pe sub calea ferata din Olanda și acest lucru a afectat transportul feroviar. Animelele au sapat numeroase tuneluri pe sub calea ferata din Olanda Pentru a face…

- Bursucii care au sapat numeroase tuneluri pe sub calea ferata din Olanda au bulversat transportul feroviar, scrie Mediafax.O inspecție din ultimele zile a aratat ca bursucii sapa mult mai des in zona terasamentului, ceea ce inseamna ca șinele s-ar putea prabuși, punand in pericol siguranța traficului…

- Bursucii care au sapat numeroase tuneluri pe sub calea ferata din Olanda au afectat traficul feroviar. Pentru a face reparații, oamenii au fost nevoiți sa opreasca circulația unor trenuri sau sa introduca restricții de viteza.

- Fiecare familie a celor 57 de oameni care au murit in urma coliziunii celor doua trenuri din Grecia de pe 28 februarie va primi o „plata in avans” de 42.000 de euro, a anunțat, printr-un comunicat, compania privata Hellenic Train, cea care opereaza caile ferate elene, relateaza joi agenția de presa…

- Un marocan de 49 de ani s-a intins pe șinele de cale ferata din fața garii din Meda, provincia lombarda Monza-Brianza, și a adormit, blocand circulația trenurilor și provocand intarzieri, a relatat Milano Today.Incidentul s-a petrecut miercuri, 8 martie, dupa-amiaza. Potrivit carabinierilor, barbatul…

- Un barbat de 49 de ani a provocat haos intr-un orasel din Italia. Barbatul a blocat circulatia trenurilor, dupa ce s-a asezat pe sine si a adormit, potrivit Milano Today . „Imi era somn, am adormit”, este scuza barbatului de origine marocana care o blocat circulatia trenurilor din oraselul Meda. Incidentul…

- Circulația trenurilor de marfa prin punctul de trecere a frontierei Berezino-Basarabeasca, care leaga sudul regiunii Odessa din Ucraina de Moldova, ar putea incepe saptamina viitoare. Despre acest lucru s-a discutat la intilnirea reprezentanților Ukrzaliznytsia cu colegii din Moldova și Romania, transmite…

- O alunecare de teren produsa in zona orasului Horezu a blocat vineri seara circulatia pe DN 67, pe ambele sensuri, intre Ramnicu Valcea si Targu Jiu, soferii fiind deviati printr-o parcare adiacenta din apropiere.