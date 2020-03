Bursele europene in declin. Cotatia petrolului, la cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei de coronavirus, care a amplificat temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, noteaza Reuters. Aceasta scadere ”abrupta” a prețurilor…

- Cotatia barilului de petrol a continuat sa scada vineri dimineata pe piata din Asia, in contextul in care razboiul preturilor dintre Arabia Saudita si Rusia a agravat impactul pandemiei de coronavirus asupra pietei titeiului, transmite AFP.In jurul orei 3:00 GMT, cotatia barilului de petrol…

- Pretul petrolului Brent crește puternic, dupa o saptamana de scaderi masive Pretul petrolului Brent, cu livrare in luna mai, a inceput ziua de vineri cu o puternica tendinta de crestere si a urcat cu 7% fata de inchiderea bursiera de joi, intr-o saptamana marcata de prabusirea preturilor. Barilul de…

- Ignorând pesimismul burselor asiatice, pietele europene au deschis miercuri în crestere, încurajate de o reducere surprinzatoare a dobânzii de referinta din partea Bancii Angliei, transmite AFP, citat de Agerpres. Bursa de la Paris, care nu si-a revenit înca dupa "lunea…

- Bursele europene și asiatice au recuperat o parte din pierderile de luni, pe fondul cresterii pretului petrolului Principalele burse europene au recuperat marti o parte din pierderile semnificative inregistrate in sedinta precedenta, dupa ce cresterea pretului petrolului si sperantele privind noi masuri…

- Arabia Saudita a socat pietele cu planurile de a mari semnificativ productia de petrol dupa prabusirea acordului dintre OPEC si Rusia privind limitarea livrarilor pentru sustinerea preturilor. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 12 dolari, la 33,2 dolari pe baril, in tranzactii haotice,…

- In jurul orei 14,40 GMT, indicele vedeta al Bursei din New York, Dow Jones Industrial Average, pierdea 2,66-, la 25.426,62 puncte. Nasdaq scadea cu 2,44-, la 8.523,29 puncte. S&P 500, care reprezinta cele mai mari 500 de companii de pe Wall Street, pierdea si el 2,67-, la 2.943,22 puncte. In acest timp,…

- Țarile OPEC au convenit cea mai accentuata reducere a productiei de petrol de dupa criza din 2008. Prețurile au scazut masiv, din cauza epidemiei cu coronavirus OPEC a convenit joi sa impuna o reducere mai accentuata a productiei de petrol, cea mai mare dupa criza financiara din 2008, pentru sustinerea…