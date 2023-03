Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,3%, in timp ce majoritatea sectoarelor au avut o evolutie pozitiva. Cele mai mare castiguri au fost ale serviciilor financiare, cu 4,4%, in conditiile in care sectorul bancar a urcat cu 3,8%. Actiunile companiilor de asigurari au crescut cu 2,9%.…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,98%, recuperand la randul sau pierderile din timpul sedintei de tranzactionare, existans semne ca pietele financiare revin la calm. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 1,12%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,27%, in timp ce FTSE 100 al bursei…

- Bursele europene au deschis in scadere luni. La ora 8.10 GMT, piata din Paris inregistra o scadere de 0,83%, cea de la Frankfurt de 1,06%, iar cea de la Londra cu 1,01%, dupa o saptamana neagra in sectorul bancar, care a scazut pe toate pietele. Sectorul bancar scade in Europa – BNP Paribas cu -8%,…

- Randamentul obligatiunilor pe doi ani ale Trezoreriei SUA a crescut, ca si preturile spot ale aurului. Banca Centrala Europeana a efectuat o noua majorare a dobanzii cheie cu 0,50 puncte procentuale, in ciuda tulburarilor recente de pe pietele financiare. Actiunile First Republic Bank au crescut cu…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza AFP, citata de Agerpres . Indicele bancar european STOXX a scazut cu 4,2%, pregatind terenul pentru cel…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat in declin cu 0,2%, recuperand o parte din pierderile consemnate pe parcursul zilei, in timp ce componenta companiilor imobiliare a scazut cu 3,2%, pana la cel mai redus nivel din peste doua luni. Actiunile companiei LEG Immobilien din Germania au inchis in declin…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Actiunile companiilor din sectorul comertului cu amanuntul au condus castigurile, cu un avans de aproape 2%, in timp ce componentele actiunilor companiilor producatoare…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 1,4%, cea mai mare crestere, de 3,3% fiind inregistrata de actiunile din sectorul comertului cu amanuntul, in timp ce majoritatea sectoarelor si burselor majore au evolat in teritoriu pozitiv. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au scazut…