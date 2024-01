Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce vedem este un risc in creștere la nivel global, iar o parte din asta reprezinta efectul unor lucruri precum urbanizarea, cand anumite tulpini de virusuri pot sari de la animale la oameni, cum am vazut, de exemplu, la gripa aviara", a avertizat Jennifer Margaret Harries, șefa Agenției pentru…

- Mai sunt doar cateva ore si vine Mos Craciun. Oriunde in lume, seara din ajunul Craciunului are aceeasi magie. La Bucuresti, ca si la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Mos Craciun este asteptat sa aduca daruri.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in scadere cu 0,7%, majoritatea sectoarelor si burselor majore incheind sesiunea in teritoriu negativ. Indicele german DAX a facut excepttie, cu o crestere de 0,24%, dar FTSE 100 al bursei din Londra a coborat cu 1,01% si CAC 40 al bursei din Paris cu 0,57%. Indicele…

- Khaled Meshal, unul dintre liderii Hamas, a spus ca spera in continuarea in sprijinul Rusiei, in razboiul impotriva Israelului. “Moscova este unul dintre aliații cheie ai Hamas”, a declarat Khaled Mashal, la un post tv egiptean. De asemenea, a mulțumit Moscovei pentru ajutorul acordat. “Rușii au beneficiat…

- "Atacurile ruse din proximitatea teritoriului nostru cresc in mod alarmant riscurile de incidente si de agravare. Este clar ca Rusia va continua sa preseze navele comerciale si va impune zone in care nu se circula in Marea Neagra. Atacurile de la granita dunareana nu sunt accidentale, deoarece Rusia…

- A preferat sa stea la masa cu Vladimir Putin decat sa ia parte la summitul informal cu ceilalți lideri ai UE pentru a discuta despre criza din Orientul Mijlociu. Absența lui Viktor Orban nu a trecut neobservata la ședința extraordinara de marti seara a Consiliului European, desfașurata prin videoconferința.…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 1% mai, iar actiunile miniere au scazut cel mai mult, cu 2,7%, in timp ce componenta titlurilor companiilor de petrol si gaze a crescut cu 0,25%. Actiunile producatorilor europeni de semiconductori au fost in general in declin, dupa un raport financiar…