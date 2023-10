Bursele europene au ajuns la mai redus nivel din ultima jumătate de an Pietele bursier europene au scazut joi pentru a treia sesiune consecutiva, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a atins cel mai redus nivel din ultimele sapte luni, deoarece investitorii au evaluat impactul crizei din Orientul Mijlociu, precum si rezultatele financiare ale companiilor si datele economice, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,16%, la cel mai redus nivel din 15 martie, potrivit datelor LSEG. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, cu o scadere de 2,12%, deoarece actiunile Renault au coborat cu 7%, dupa ratarea asteptarilor privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

