Bursa, închidere în creştere Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a urcat cu 0,46%, in timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a 'castigat' 0,33%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a urcat cu 0,38%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, s-a apreciat cu 0,1%. Indicele SIF-urilor, BET-FI, a inchis in scadere cu 0,24%. Tranzacții de 7,6 milioane de euro Valoarea totala a tranzactiilor a urcat miercuri la 35,47 milioane de lei (7,64 milioane de euro), de la 13,55… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a urcat cu 1,16%, in timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a castigat 1,49%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a urcat cu 1,04%, iar…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu aproape 6% in perioada 30 iulie - 3 august 2018, comparativ cu saptamana precedenta, la 142,67 milioane de lei, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) s-a apreciat de 1,6 ori, conform…

- Productia OMV Petrom a scazut in trimestrul al doilea al acestui an, avand un impact de aproximativ 150 de milioane de lei in rezultatul din exploatare, din cauza opririi controlate a rafinariei Petrobrazi, arata un raport publicat miercuri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. „Estimam…

- Actionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care detine 84,18% din actiuni, impreuna cu Conef SA, intentioneaza sa vanda aproximativ 53,7% din actiunile combinatului printr-o oferta publica secundara ce va fi derulata pe Bursa de la Bucuresti in perioada 2 - 16 iulie 2018, potrivit prospectului aferent…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 3,15%, de la 3,16%, in timp ce indicele la 6 luni a urcat, iar cei cu scadente la 9 si 12 luni au stagnat, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Fondurile de pensii din Pilonul II aveau la sfarșitul anului trecut investiții in valoare de peste 6,95 miliarde de lei in acțiunile companiilor listate la Bursa de Valori București, iar fondurile din pilonul III aveau dețineri de peste 337,9 milioane lei, potrivit datelor Asociației de Pensii Administrate…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere sedinta de tranzactionare de luni la toti indicii principali, pe fondul scandalului privind Pilonul II de pensii. Indicele BET a inregistrat luni o scadere de 1,77%, BET-TR 1,69% si BET-FI -1,01%, din cauza principalelor actiuni listate care…

- Fondul Proprietatea (FP), emitent cu expunere pe companii de importanta strategica pentru economia romaneasca, figureaza pe site-ul Nuclearelectrica (SNN) cu o detinere 22,5 milioane de actiuni SNN la 13 aprilie 2018, in scadere cu circa 117.700 de unitati fata de finele primului trimestru.…