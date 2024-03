Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei pregatește abrogarea „taxei pe soare” pentru prosumatori printr-o ordonanța de urgența, a declarat ministrul Sebastian Burduja luni. Aceasta mișcare vine in urma clarificarii din partea Comisiei Europene, care a subliniat ca fiecare stat poate decide asupra aplicarii acestei taxe.…

- „Ministerul Energiei susține eliminarea taxei pe soare. De altfel, avem și raspunsul formal de la Comisia Europeana, care ne permite abrogarea acelui articol”, a spus Burduja, potrivit HotNews.ro.Potrivit acestuia, Comisia Europeana a precizat ca este vorba despre o clauza de tipul „poate”, adica fiecare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori și a facut un anunț despre reducerea prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Citește și: Gabriela Firea se autosuspenda din PSD și candideaza independent „In urma numeroaselor discuții, intalniri…

- Proiectul de Ordonanta care prevede eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori aduce claritate in cadrul legislativ si elimina incertitudinile si potentialele amenintari ale dezvoltarii prosumatorilor in Romania, afirma ministrul Energiei, Sebastian Burduja. "Cand am fost investit ministru al energiei,…

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, Comisia Europeana a aprobat Romaniei o schema a contractelor pentru diferenta in valoare de trei miliarde de euro pentru a sprijini instalatiile eoliene si solare fotovoltaice pe uscat in vederea stimularii tranzitiei catre…

- Ajutor de stat de 70 milioane euro pentru Complexul Energetic Valea Jiului. Senatul Romaniei a aprobat un ajutor de stat in valoare de 350 milioane lei (70 milioane euro) pentru Complexul Energetic Valea Jiului. Ce se intampla cu sumele primite de Complexul Energetic Valea Jiulu Ministerul…

- USR cere eliminarea de urgența a „Taxei pe soare” pe care a cerut de la bun inceput Guvernului PSD-PNL sa nu o introduca, transmite partidul intr-un comunicat. USR acuza liderii coaliției ca au mințit de la bun inceput ca introduc aceasta taxa „pentru ca așa transpun o directiva europeana”. „Comisia…