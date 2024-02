Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare ar urma sa discute miercuri pe tema comasarii alegerilor, in prezent lucrandu-se la scenarii fara a se fi stabilit pana acum ceva, potrivit unor surse politice. Sursele citate au precizat luni ca in legatura cu subiectul comasarii alegerilor au existat intalniri separate in…

- In momentul de fața, cele doua formațiuni politice au in fața mai multe scenarii de lucru. Totodata, fiecare partid verifica la nivel tehnic elemente de legislație, astfel incat comasarea sa poata avea loc.Aceleași surse mai spun și ca nu s-a discutat despre un candidat comun in alegeri. O decizie finala…

- Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca alegerile din acest an vor fi comasate sau nu. Asaltul final asupra acestei teme se va desfașura azi, in cadrul unei ședințe importante de Coaliție. Liderii celor doua partide de guvernamant vor discuta și vor lua o decizie cruciala pentru viitorul politic…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…

- „Știu ca exista o discuție in Coaliția de guvernare pentru a gasi soluții la alegerile de anul acesta. Discuția este una legitima, pentru ca patru randuri de alegeri, in doar jumatate de an, sunt greu de gestionat. Iar atunci, ar fi o soluție ca anumite alegeri sa fie comasate. Cum va gestiona Coaliția…

- Președintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat duminica, 28 ianuarie, la Prima News, ca nu ii convine ca Marcel Ciolacu a spus in mod repetat ca ea este „deocamdata” candidatul PSD la PMB și ca decizia finala se va lua dupa alegerile europarlamentare și a adaugat ca va tranșa aceasta situație…