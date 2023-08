Burduja și-a numit oamenii în conducerea CE Oltenia Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17 august 2023 au fost numiți cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia. Componența Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia, incepand cu data 21.08.2023 este: Marcoci Alexandru, Marinescu Constantin-Adrian, Nițulescu Pavel-Casian, Popescu Luminița-Georgeta, Eftenoiu Madalin-Cornel, Georgescu Petre – Madalin și Tanasiev Vladimir. Mandatul acestora va fi de 4 ani, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile și completarile ulterioare. CEO este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

