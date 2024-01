Burduja: Prețurile pe factură vor fi cel mult la nivelul de anul trecut Ministrul Energie, Sebastian Burduja a vorbit in cadrul unei emisiuni televizate despre prețurile la energia electrica anul acesta. Oficialul a oferit asigurari și a declarat ca facturile romanilor din iarna aceasta ar putea fi chiar ușor mai mici fața de iarna precedenta. Sebastian Burduja a venit cu completari și a declarat ca prețurile vor fi cel mult la nivelul celor de anul trecut. Unele prețuri pot fi chiar mai mici decat cele din 2023. „Prețurile pe factura vor fi cel mult la nivelul de anul trecut, pentru ca exista o plafonare prin lege pana in martie 2025 și o vad toți romanii care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

