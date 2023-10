Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore a fost finalizat saptamana trecuta si a fost trimis in avizare interministeriala, iar primele centrale eoliene in Marea Neagra le-am putea avea in anul 2032, a declarat luni, la o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja,…

- In cazul in care cancelarul Karl Nehammer ramane ferm, Bucureștiul vrea sa ingreuneze producția OMV in Marea Neagra. Romania amenința Austria cu exploatarea gazelor din Marea Neagra din cauza refuzului Vienei de a ne permite aderarea la Schengen, relateaza Financial Times . Publicatia scrie pe larg despre…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, 18 septembrie, cu o delegație a companiei OMV Petrom, condusa de CEO-ul OMV Alfred Stern pentru a discuta proiectul Neptun Deep, precum și poziția premierului austriac, Karl Nehammer, privitoare la spațiul Schengen. In contextul sensibil al negocierilor…

- Virgil Popescu a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre discutiile cu reprezentantii OMV ca este vorba de articolul 20 care are p clauza de preemtiune, prin care gazul din Marea neagra va fi oferit spre vanzare statului roman si apoi in afara Romaniei. ”E o clauza pe…

- Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, acuza imixtiuni de nepermis ale Austriei, in Romania. OMV a forțat schimbarea Legii offshore. Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a transmis luni ca reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in…

- El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate companiile in Romania iar o schimbare a cadrului legislativ acum ar fi cel putin suspecta si in detrimentul romanilor.”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost…

- ”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost eu ministru al Energiei. Eu NU am cedat. Nu as vrea sa vorbesc despre presiuni, pentru ca nu s-a pus problema”, a precizat intr-o postare Virgil Popescu. El precizeaza ca ”deoarece vorbim…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…