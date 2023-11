Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat la Prima Tv, ca schema de compensare pentru curentul electric este prevazuta in legislatie pana in martie 2025 si a mentionat ca a facut recomandari Comisia Europeana ca pana in 2025, dar inclusiv in acel an, sa se incerce o iesire graduala din aceste…

- Ministrul Energiei , Sebastian Burduja a declarat ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica…

- Cat despre un termen in acest sens, ministrul spune ca plafonarea la energie se va menține "cat ne permite Comisia Europeana"."Categoric da, se mentin (masurile de protectie pentru populatie – n.r.). Am vazut studiul european, exista si un alt studiu care a aratat ca, in lipsa unor masuri de sprijin,…

- ”Categoric da, se mentin (masurile de protectie pentru populatie – n.r.). Am vazut studiul european, exista si un alt studiu care a aratat ca, in lipsa unor masuri de sprijin, din bugetul unei familii cheltuielile aferente gazului s-ar fi dus spre 17%. Avand in vedere masurile de sprijin, au fost in…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Compensarea facturilor la energie: Ministrul Energiei anunța ca statul iși va plati datoriile fața de furnizori Compensarea facturilor la energie: Ministrul Energiei anunța ca statul iși va plati datoriile fața de furnizori In aceasta saptamana, cel tarziu in cursul saptamanii viitoare, ministerul Energiei…

- Guvernul Romaniei se confrunta cu o situație financiara delicata, intrucat datoriile catre furnizorii de energie și gaze s-au acumulat din cauza suportarii diferențelor de preț dintre piața și prețul stabilit prin plafonare și compensare. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut un apel la rectificarea…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…