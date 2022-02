Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, informeaza ca Directia de Protectie a Copilului Vaslui a facut o evaluare in cazul bunicilor materni ai bebelușului internat in Danemarca si a stabilit ca plasarea in familia extinsa este in interesul superior al copilului. Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui…

- Bunicii materni din Vaslui pot prelua copilul din Danemarca asupra caruia autoritațile daneze au instituit masura de plasament temporar, a anunțat Gabriela Firea, ministrul familiei, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui a facut o verificare pentru a stabili…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat ca bunicii materni din Vaslui ar putea prelua copilul din Danemarca asupra caruia autoritațile daneze au instituit masura de plasament temporar. Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui a facut o verificare pentru a stabili daca bunicii materni…

- Ministerul Afacerilor Externe arata sambata ca Ambasada Romaniei la Copenhaga a fost notificata, la data de 2 februarie, de catre un cetatean roman, cu privire la situatia deosebita in care se afla alti trei cetateni romani, membri de familie ai acestuia, pe teritoriul Regatului Danemarcei.In dialogul…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse va solicita aducerea in țara a copilului spitalizat in Danemarca, a anunțat duminica ministrul Gabriela Firea. Solicitarea va fi facuta luni, iar transportul copilului se va face atunci cand starea de sanatate i-o va permite, informeaza…

- Ministerul Familiei va solicita, luni, aducerea in tara a bebelusului internat in Danemarca, atunci cand starea de sanatate va permite acest lucru, anunta ministrul Gabriela Firea. „(...) mentinerea in familia extinsa a unui copil este o optiune mai buna decat plasarea intr-o institutie sau familie…

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca, la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Parintii sunt in centre de detentie diferite si nu au dreptul sa vada copilul care este supravegheat de o persoana desemnata de municipalitate. Ministerul de…

- Doi cetateni români, sot si sotie, rezidenti în Regatul Danemarcei, au fost retinuti de catre autoritatile daneze, dupa ce și-au dus copilul de o luna la spital, unde a fost internat, scrie News.ro. Potrivit MAE, autoritatile daneze au deschis o ancheta cu privire la circumstantele care…