Bunicii care au grijă de nepoți vor primi 650 de lei în fiecare lună. Proiectul a fost adoptat de Senat Proiectul prin care bunicii vor primi bani de la stat pentru a avea grija de nepoți a trecut de Senat, prin adoptare tacita. Votul final se va da la Camera Deputaților. Potrivit proiectului, bunicii ar urma sa primeasca o indemnizație de 650 de lei. Sunt luate in considerare situațiile in care mamele revin la serviciu inainte de incheierea perioadei de doi sau trei ani in care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Concomitent, mama incaseaza stimulentul de inserție, reglementat de legislația in vigoare, tot de 650 de lei. Pentru obținerea indemnizației, cererile vor putea fi depuse… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

