Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se mai termina. Antrenorul a acuzat-o pe fosta soție ca a instrainat unul dintre bunurile pentru partaj, motiv pentru care a mers cu poliția la poarta acesteia. Cei doi au intra intr-un nou proces, iar avocatul fsotului fotbalis a oferit mai…

- Laurențiu Reghecampf a mers cu poliția peste Anamaria Prodan și a acuzat-o ca i-a furat un skijet. Celebra impresara a filmat intreg momentul și a facut primele declarații despre situația in care s-a aflat.Dupa ce Anamaria Prodan anunța recent ca s-a impacat cu Laurențiu Reghecampf și ca au ingropat…

- Anamria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua razboiul intre ei! In aceasta zi, impresara s-a trezit cu poliția peste ea, dupa ce a fost acuzata ca ar fi furat skijet-ul deținut de ea și de fostul soț. Ca declarații face Beatrice Comarniceanu cu privire la situația dintre cei doi soți.

- Anamaria Prodan susține ca a ingropat securea razboiului cu Laurențiu Reghecampf, fostul ei soț. Ei au vorbit la telefon și au decis de comun acord sa nu se mai certe in public, datorita copiiilor lor. Dupa ani de scandal in public și declarații aspre dintr-o parte și cealalta, Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ingropat securea razboiului și s-au impacat dupa ani de scandal. Impresara și-a iertat fostul partener și a avut o discuție sincera cu el.Anamaria Prodan a trait cea mai mare dezamagire a vieții sale, dupa ce Laurențiu Reghecampf a decis sa o paraseasca pentru…

- In plin proces de divorț, apar informații tulburatoare din casnicia Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf. In urma cu patru ani, antrenorul a descoperit ca soția lui are o relație cu Dan Alexa, bunul sau prieten.CITEȘTE AICI CE DOVEZI A GASIT LAURENȚIU REGHECAMPF INPROPRIA CASA!

- Tocmai cand apele pareau sa se linișteasca, Anamaria Prodan continua scandalul cu Laurențiu Reghecampf. Oamenii legii au pus poprire pe bunurile comune, inclusiv pe locuința. Antrenorul nu ar mai putea sa iși desfașoare activitatea profesionala așa cum și-ar dori: „Nu mai are dreptul”. Scandalul dintre…

- Dupa ce Corina Caciuc a fost chemata ca martor in procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, antrenorul și avocatul sau ar fi „plagiat” strategia avocatului impresarei Oleg Burlacu și intenționeaza sa-l cheme pe antrenorul Dan Alexa in instanța, ca sa depuna marturie in ce privește…