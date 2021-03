Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Raducan Morega, de la USR, a fost numit astazi, de Guvern, in postul de prefect al judetului Gorj. Hotararea a fost semnata in aceasta dimineata de catre prim ministrul Florin Citu.

- In aceasta dimineața, in cadrul ședinței de Guvern, premierul Florin Cițu a semnat lista completa a prefecților și subprefecților USR. Astfel, Vasile Catana este noul subprefect al Aradului. The post Este oficial: Aradul are subprefect USR appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .

- Ca un demn urmaș al lui Gheorghe Falca, actualului primar al Aradului, Calin Bibarț, nu ii mai pasa de nimic și ignora orice solicitare chiar daca aceasta ar fi pentru binele aradenilor. Deputatul Mihai Fifor, președinte al PSD Arad, i-a solicitat lui Calin Bibarț, public, chiar in propria emisiune…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat ca e prea devreme sa fie deschisa introducerea o discuție despre introducerea unui așa-numit pasaport de vaccinare in vederea accesului in cafenele, restaurante sau supermarketuri, de vreme ce campania de vaccinare impotriva COVID-19 este la inceput, informeaza…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune ca masurile luate de Guvern pentru reformarea sistemului bugetar sunt bune, insa arata si spre problema intregului aparat care "colcaie de nepoatele liberale". „Premierul Cițu anunța ca vrea oprirea hemoragiei din sistemul bugetar. Adica scurgerile de…

- Guvernul Cițu a anunțat ca premierul l-a numit pe deputatul PNL, Alexandru Muraru, in poziția de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei. Hotararea privind inființarea acestei poziții prin acordarea calitații de consilier…

- Persoanele private de libertate se pot vaccina cu prioritate in etapa a treia, alaturi de angajații din industria HoReCa, bancheri, coafeze, bibliotecari sau casieri, se arata in Hotararea de Guvern care modifica strategia naționala de vaccinare, potrivit Digi24. Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunțat,…

- Unii dintre parlamentarii PNL, foști sau actuali miniștri, stau in afara Bucureștiului, dupa cum reiese din declarațiile de avere, noteaza Europa Libera . NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor Președintele Camerei Deputaților, fostul premier…