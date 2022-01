Campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen, s-a impus cu 4-0, sambata, pe terenul echipei FC Koln. Meciul a contat pentru etapa a 19-a din Bundesliga. Golurile au fost inscrise de Robert Lewandowski (’9, ’62, ’74) și Tolisso (’25). „Țapii“ au avut și ei un gol, reușit de Uth, dar a fost anulat pe motiv de offside (’31). Lewandowski, care a jucat și pentru Borussia Dortmund, a ajuns la 300 de goluri marcate in campionatul Germaniei. In acest sezon de Bundesliga, polonezul de 33 de ani are deja 23 de reușite. Koln: Schwabe – Schmitz (’80, Ehzibue), Kilian, Hubers, Hector – Ozcan – Kainz, Duda…