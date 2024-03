Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa caștigat in fața celor de la Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala

- Bayern Munchen, care a pierdut, miercuri, in fata formatiei Lazio Roma (0-1), in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, a condamnat comentariile rasiste la adresa francezului Dayot Upamecano, dupa ce acesta a fost eliminat, potrivit news.ro. Intr-o postare pe X la cateva minute dupa meci, clubul…

- Marius Avram (44 de ani) a explicat faza care a iscat controverse in meciul RB Leipzig - Real Madrid, scor 0-1, din „optimile” Ligii Campionilor. Fostul arbitru spune ca golul inscris de nemți ar fi trebui validat. Benjamin Sesko l-a invins pe Andriy Lunin in minutul 3 al meciului de pe Red Bull Arena.…

- Meciul de maine din turul „optimilor” Ligii Campionilor, programat in Germania, a inceput cat se poate de rau pentru Real Madrid. Mai intai, delegația blanca n-a putut ateriza la Leipzig din cauza grevei lucratorilor de pe aeroport, iar zborul a fost deviat la Erfurt. Calatoria cu autocarul a fost intrerupta…

- Antrenorul echipei de fotbal RB Leipzig, Marco Rose, se indoieste ca Jude Bellingham nu va fi apt de joc marti pentru Real Madrid in meciul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, informeaza Reuters.Pare putin probabil ca Bellingham sa fie disponibil pentru intalnirea de marti dupa ce s-a accidentat…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Liga Campionilor. Cele mai interesante dueluri din aceasta faza a competiției vor fi Napoli – Barcelona și Inter Milano – Atletico Madrid, in timp ce Manchester City (deținatoarea trofeului) a avut noroc și o va…

- Real Madrid și Manchester City sunt singurele echipe care au caștigat toate meciurile din faza grupelor.Formatiile Paris Saint-Germain si FC Porto s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor din ultima etapa a grupelor. Mai sunt calificate…

- Azi incepe ultima etapa a grupelor UEFA Champions League. Primele doua meciuri, Lens – Sevilla și PSV – Arsenal, se joaca de la 19:45. Restul incep la 22:00. Bayern, Arsenal, PSV, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig și Barcelona sunt…