- Peste 30 de percheziții au loc miercuri dimineața in 11 județe și in București intr-un dosar instrumentat de polițiștii din Bacau și de DIICOT, in care suspecții sunt acuzați de faptul ca ar fi incheiat contracte de credit pentru achiziția unor marfuri știind ca la scadența nu vor fi bani in conturi.…

- Consiliul JAI a votat azi „Nu” pentru intrarea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Olanda a votat impotriva accederii Bulgariei in Schengen, in schimb, miniștrii de Interne ai Uniunii au votat intrarea Croației de la 1 ianuarie in spațiul de libera circulație. Austria a votat impotriva aderarii…

- Serviciul Roman de Informatii anunta ca marti are loc un exercitiu antiterorist in mai multe puncte din Bucuresti, judetul Giurgiu si judetul Brasov. Exercitiul presupune inclusiv utilizarea de munitie de manevra si de mijloace pirotehnice. Serviciul solicita cetatenilor care devin martori ai evenimentelor…

- Modul in care se gestioneaza depozitarea deșeurilor care provin din București ramane o problema fara soluție. Gunoaiele merg in gropi din Ilfov, dar și din alte județe. Despre cele din Ilfov a vorbit recent presedintele Consiliului Judetean, Hubert Thuma. Insa dupa ce a primit sute de sesizari referitoare…

- Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), transmis vineri Agerpres, controale s-au desfasurat in zilele de 12 si 13 octombrie 2022, la 386 de unitati de depozitare din municipiul Bucuresti si din judetele Arad, Arges, Bihor,…

- Laura Gabriela Oana, in varsta de 23 de ani, i-a cucerit pe jurați cu vocea ei, in ediția de vineri seara, 7 octombrie. Tanara a intors toate scaunele, insa a ajun in echipa alaturi de The Motans. Laura Gabriela Oana este tanara in varsta de 23 de ani care a facut furori pe scena Vocea Romaniei, cu…

- Cele 47 de cazuri au fost inregistrate de la inceputul supravegherii infectiei cu acest virus, pe 6 iunie.Un numar de 23 cazuri s-au inregistrat in Bucuresti. Pe judete situatia este urmatoarea: Botosani (1), Braila (2), Brasov (1), Constanta (4), Dambovita (2), Galati (3), Giurgiu (2), Ilfov (4), Iasi…