Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a precizat ca, in ultimele…

- In municipiul Radauti au fost amenajate doua spatii incalzite, cu peste doua sute de paturi, pentru a gazdui persoane venite din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in conditiile in care traficul dinspre Ucraina creste si temperaturile exterioare au scazut. Prefectul de Suceava,…

- Foarte multi refugiati ucraineni continua sa soseasca la Vama Siret Unul dintre punctele de frontiera cele mai solicitate de refugiati este cel de la Vama Siret, din nordul Moldovei. Ma aflu în punctul de trecere a frontierei, pe unde continua sa intre cetațenii ucraineni îngroziți…

- Prefectura Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, prin punctul de trecere al frontierei Siret au intrat in județul Suceava aproximativ 4.800 de cetațeni ucraineni care se refugiaza in Romania din cauza razboiului. Prefectul județului, Alexandru Moldovan a amintit ca Inspectoratul pentru Situații…

- La aceasta ora toate punctele terestre de trecere a frontierei cu Ucraina sunt funcționale. Fluxul majorat de calatori și mijloace de transport este inregistrat doar in punctul de trecere a frontierei comun Palanca- Maiaki-Udobnoe (1630 cetațeni ucraineni au intrat pe teritoriu Republicii Moldova) și…

- Aproximativ 4.000 de refugiați ucraineni sunt așteptați sa treaca prin Vama Siret in perioada urmatoare. Anunțul a fost facut de prefectul Alexandru Moldovan intr-o intervenție telefonica la Radio Top Suceava. ”In ceea ce privește traficul prin punctele de frontiera și aici ne referim in primul rand…

- Trei persoane sunt cercetate penal dupa ce sute de panouri solare furate din Spania, in valoare de peste 300.000 de lei, au fost descoperite in doua microbuze in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al STPF Suceava, Ilie Poroch Seritan, potrivit…

- Prefectura Suceava a informat ca in cursul zilei de astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 156.371 de persoane vaccinate, din care 107.668 de persoane cu rapel și 28.365 de persoane au primit și doza a treia. In cursul…