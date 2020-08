Stiri pe aceeasi tema

- CSU Universitatea de Vest Timisoara a efectuat ieri testarea pentru depistarea noului coronavirus. „Studentii” au primit azi rezultatele iar toate au fost negative, astfel incat echipa poate participa la finala Cupei Romaniei, faza judeteana, singura competitie pastrata activa de catre AJF Timis. Actul…

- • Formația gugeșteana va juca și in faza naționala a Cupei Romaniei Intr-un articol despre pregatirea echipei de fotbal a CSM Focșani 2007 pentru viitorul campionat, publicat astazi in Monitorul de Vrancea, anticipam ca Victoria Gugești ar putea reprezenta Vrancea la barajul pentru promovare in Liga…

- Formația covasneana s-a calificat, in premiera, in ultimul act al Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce s-a impus, joi seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fața echipei CSM Politehnica Iași, intr-un meci din manșa secunda a semifinalelor. Golurile au fost marcate de Fulop Istvan (min.20), olandezul…

- FCSB s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins Dinamo, scor 1-0, in returul semifinalelor competitiei. FCSB s-a calificat cu scorul general de 4-0, dupa ce si in tur s-a impus, scor 3-0.

- Formatia FCSB a invins, joi seara, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, meci disputat pe stadionul din „Soseaua Stefan cel Mare".Chiar daca a inceput partida fara doi dintre jucatorii de baza, Florinel Coman si Dennis Mann, FCSB a reusit sa isi domine…

- Comitetul de Urgența al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat calendarul competițional pentru incheierea sezonul 2019/2020 la Liga 1, Liga 2 și Cupa Romaniei.Luand in considerare faptul ca UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru comunicarea echipelor participante in competițiile…

- Aniversare rotunda cu ocazia zilei de 1 iunie 2020 – se implinesc 40 de ani de la ultimul „aur” important pentru fotbalul banatean. Performanta a apartinut Politehnicii Timisoara condusa de Jackie Ionescu, care a reusit sa se impuna in fata Stelei in finala Cupei Romaniei din 1980 chiar in capitala.…