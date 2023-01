Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa reformele administrative, Ministerul rus al Apararii a declarat ca va consolida capacitațile de lupta ale forțelor sale navale, aerospațiale și de rachete strategice, relateaza HotNews.ro.„Numai prin consolidarea structurilor cheie ale forțelor armate este posibila garantarea securitații militare…

- Cel mai ingrijorator aspect este ca cel care conduce trupele ruse din Ucraina este unul dintre cei trei inalți ai Kremlinului care au acces la valiza nucleara. Intreaga coordonare militara din Ucraina sta la comanda șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov.Un fost ofițer KGB a declarat la televiziunile…

- Occidentul cauta ”sa imparta” Rusia in Ucraina, a denuntat Vladimir Putin duminica, in ziua Craciunului, in timp ce ofensiva militara a Kremlinului in tara vecina care dureaza de zece luni are drept scop, afirma presedintele rus, ”unirea poporului rus”, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii…

- „Șeful statului a inspectat tronsonul de drum reabilitat. Președintele a fost insoțit de viceprim-ministrul Marat Khusnullin. Nikita Khrapov, inginer-șef al FKU Uprdor Taman, și Evgeny Chibyshev, director general adjunct al Nizhneangarsktransstroy, i-au vorbit, de asemenea, lui Vladimir Putin despre…

- Șeful guvernului de la Budapesta a postat vineri, pe Facebook, mesajul "Politica de sancțiuni este un pas spre razboi!". Postarea lui Viktor Orban a starnit și numeroase comentarii negative, unii dintre cetațenii unguri plangandu-se ca poziționarea ambigua fața de Rusia i-a creat Ungariei mai multe…

- Ungaria este gata sa ajute in continuare Ucraina pe baza bilaterala, dar nu va sprijini un nou imprumut al UE in acest scop, a declarat luni, 7 noiembrie, la Sofia ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, transmite MTI și Agerpres . Referindu-se la proiectul legislativ ce ar urma sa fie prezentat…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a lansat un nou avertisment marți, 2 noiembrie, privind trupele NATO din apropierea granițelor țarii sale, relateaza TASS. El a subliniat ca, din februarie, cand Rusia a lansat ”operațiunea militara speciala” in Ucraina, numarul trupelor NATO a crescut de 2,5…

- Guvernul Sloveniei a demonstrat miercuri ca Ministerul de Externe al Rusiei a folosit fotografii vechi de zece ani din Slovenia, dintr-o prezentare guvernamentala, pentru ”a demonstra” presupusa intenție a Ucrainei de a crea o „bomba murdara”. Guvernul Sloveniei a postat pe contul oficial de Twitter…