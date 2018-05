Stiri pe aceeasi tema

- Raporturile diplomatice româno-elene au cunoscut, la începutul secolului XX, o noua perioada tensionata, cauzata de escaladarea conflictelor interetnice din Turcia europeana. Naționalitațile creștine din Imperiul Otoman, sprijinite de „statele-matca” Bulgaria, Grecia, Serbia,…

- Lucrarile ar trebui sa demareze in toate tarile riverane (Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Tirana, Grecia) cel tarziu in anul 2019, dar o portiune din autostrada este deja construita la nord de Marea Neagra. Fiecare stat va plati portiunea…

- Deși sunt considerați o specialitate romaneasca, micii sunt disputați de Romania, Bulgaria, Grecia, Serbia și Turcia. Povestea micului pe care romanii il servesc de 1 mai iși are originile undeva in secolul XIX-lea, in Balcani. Mititeii sau micii reprezinta o specialitate disputata de mai multe popoare,…

- Raportul a fost aprobat, miercuri, in Comisia LIBE din Parlamentul European. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport în care menţionează că România şi Bulgaria sunt pregătite…

- Serbia va accepta un sprijin si mai puternic din partea Bucurestiului, Atenei si Sofiei pe calea spre UE, a declarat presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la finalul reuniunii cvadrilaterale la nivel inalt Romania - Bulgaria - Grecia - Serbia, care a avut loc marti la Palatul Victoria."Aceste…

- Urmatoarea reuniune cvadrilaterala la nivel inalt Romania - Bulgaria - Grecia - Serbia va avea loc la finalul lunii iunie in Grecia, a anuntat prim-ministrul Alexis Tsipras, marti, la Palatul Victoria. "Voi avea bucuria de a gazdui (intalnirea - n.r.) la finalul lunii iunie in Grecia si, astfel, vom…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si pe premierii Greciei si Bulgariei, Alexis Tsipras si Boiko Borisov. Inaltii demnitari si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale in holul de onoare al Palatului…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…