Bulgarii fac un pod nou la Ruse-Giurgiu

- Ministerul Culturii a decis mutarea ruinelor unei biserici si ale unei necropole, a indicat marti cunoscutul arheolog bulgar Nikolay Ovcharov la postul de televiziune bTV."Va fi si arheologie, si autostrada", a dat asigurari Ovcharov, care lucreaza pe post de consultant la Ministerul Culturii.Acest…

- Prapastia demografica intre Estul si Vestul Europei se adanceste; populatia Romaniei a scazut cu 15% din 1990, releva un studiu al Academiei Austriece de Stiinta.O prapastie demografica s-a cascat in Europa dupa caderea Cortinei de Fier, iar tarile din Europa de Est si-au pierdut un sfert…

- Astazi, in jurul orei 06.45, pe autostrada A1, s-a produs un accident rutier grav. Primele informații arata ca un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din direcția Deva-Simeria, a intrat in coliziune cu un autoturism și o autoutilitara. In urma impactului dintre cele 3 autoturisme, 3 oameni…

- Unul dintre ranitii in accidentul produs marti seara pe autostrada A1, in zona Apoldu de Jos din judetul Sibiu, este transportat cu un elicopter SMURD la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Mures, informeaza ISU Sibiu. Si celelalte persoane ranite in accident sunt transportate la spital,…

- Impactul violent a avut loc dupa ce un șofer nu a acordat prioritate unei alte mașini intr-o intersecție, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav pe Autostrada A1. O masina s-a izbit de glisiera mediana si a luat foc Cele doua autoturisme s-au ciocnit, iar șoferul fara nicio…

- Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma impactului a rezultat o victima din autoturism. Circulatia rutiera este oprita total, in vederea acordarii de ingrijiri medicale si pentru efectuarea cercetarii locului faptei. Valorile de trafic sunt ridicate.

- Un moldovean de 32 de ani si-a pierdut viata sambata, 26 mai, intr-un accident de circulatie produs dimineata pe Autostrada A1, intre orasele Sebes si Deva din Romania. Barbatul ar fi pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu o dubita pe carosabil, scrie Agerpres in pagina electronica, citata…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat joi la Pitesti pentru dezbaterea "Industria auto, motorul dezvoltarii economiei. Factori de crestere a competitivitatii", a declarat ca cei 15 km de autostrada dati in folosinta in ultimul an si jumatate...