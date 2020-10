Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj debuteaza joi in editia 2020-2021 a Europa League, in Bulgaria. Se anunta o partida foarte echilibrata, contra vicecampioanei din Bulgaria, TSKA Sofia. Din aceeasi grupa mai fac parte si AS Roma si Young Boys Berna, care se infrunta in Elvetia. Ardelenii sunt, si in acest an, singurii reprezentanti…

- In perioada martie - mai 2020, echipamentele 5G ale Huawei pentru reteaua wireless si cea de baza (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) si echipamentele LTE eNodeB au fost certificate de sistemul GSMA de asigurarea securitatii echipamentelor de retea (NESAS), relateaza Adevarul.ro.Securitatea…

- Apararea spatiului aerian al Bulgariei va fi consolidata cu sase avioane de vanatoare F-16 ale SUA, incepand din 26 septembrie pana la 30 octombrie, a anuntat vineri Ministerul Apararii bulgar, potrivit BTA. In conformitate cu o decizie a guvernului de la Sofia, cele sase avioane americane…

- Mii de manifestanti s-au adunat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, in cadrul unuia din cele mai mari proteste din seria care continua in Bulgaria de doua luni, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Intre protestatari si politie au izbucnit…

- Protestele impotriva guvernului bulgar condus de premierul Boiko Borisov au intrat vineri in a 44-a zi, la Sofia manifestantii blocand intrarea in sediul televiziunii publice, transmite BTA, potrivit Agerpres.Citește și: Dragnea 'SE IA DE GULER' cu procurorul DNA pentru susținerile din sala…

- Dupa mai bine de o luna de proteste impotriva guvernului de la Sofia, protestatarii bulgari l-au somat miercuri pe premierul Boiko Borisov sa demisioneze imediat, relateaza dpa. Ei au amenintat ca in caz contrar vor bloca sesiunea extraordinara de joi a parlamentului si vor forta demiterea executivului,…

- Turiștii romani care au tranzitat sambata, 1 august, punctul de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Grecia, Kulata - Promachonas, au avut din nou o lupta cu rabdarea. Conform MAE, cozile s-au intins și pe 6 kilometri, cei prezenți in vama spun ca sunt de 12 kilometri. Intre timp, alți doi cetațeni…

- DARA, una dintre cele mai in voga artiste din Bulgaria, a lansat de curand piesa Fire, ale carei versuri reprezinta chiar una dintre experiențele sale, momentul in care sentimentele avute pentru o anumita persoana au venit cu emoții și un tip de conexiune care starnește focul in interior. “Aceasta piesa…