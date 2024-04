Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind cea de-a doua scadere consecutiva a acestui indicator. Marfurile alimentare s-au scumpit in martie 2024 fata de martie 2023 cu 2,81%,…

- Castigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, in ianuarie 2024, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fata de luna decembrie 2023, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.In luna ianuarie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 7.976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decat in luna…

- Incepand cu data de 1 martie, mai multe ajutoare financiare de la stat vor fi majorate. Acestea sunt calculate in funcție de Indicatorul Social de Referința (ISR) și vor crește automat in cateva zile, odata cu majorarea valorii acestui indicator conform ratei medii anuale a inflației din 2023. Conform…

- Romania avea, in anul 2021, cel mai mare numar de mame minore din Uniunea Europeana, respectiv 8.024, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres. Dintre acestea, cele mai multe, 3.446 aveau 17 ani, 2.424 – 16 ani, 1.409 – 15 ani si 745 – intre 10 si 14 ani.…

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…

- In luna decembrie 2023, veniturile totale generate de Bulgaria din innoptarile in structurile de primire turistica au crescut cu 19,8% comparativ cu luna decembrie 2022, ajungand la 89,7 milioane leva, din care 62,2 milioane leva au venit de la rezidenti bulgari si 27,5 milioane de leva de la non-rezidenti,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, pentru perioada 20 - 21 ianuarie 2024, ninsorile vor fi abundente și vantul puternic.Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din Bulgaria a emis coduri portocaliu…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2022 cel mai scazut nivel din UE al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, fiind cu 41% mai mic decat media UE, urmate de Polonia (39% sub media UE), arata datele publicate vineri de Institutul…