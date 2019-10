Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii au inceput duminica sa voteze in alegerile pentru primarii si consiliile locale, iar miza este daca partidul de centru-dreapta al premierului Boiko Borisov, GERB, va reusit sa repete victoria categorica din urma cu patru ani, relateaza DPA, citata de AGERPRES. GERB ar urma sa iasa din nou…

- Peste 1.000 de bulgari au marșaluit miercuri prin centrul Sofiei pentru a protesta împotriva singurului candidat la funcția de procuror-șef al Bulgariei, punând la îndoiala daca Ivan Geshev ar duce un adevarat razboi împotriva corupției la nivel înalt, potrivit Mediafax.…

- Cinci barbati au fost arestati pentru comportament rasist in timpul meciului dintre echipele de fotbal ale Bulgariei si Angliei, desfasurat luni, la Sofia, in preliminariile EURO 2020, relateaza presa britanica de vineri.

- Noul restaurant Burger King in Romania, operat de catre AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, a servit in primele sapte zile in Romania peste 15.000 de clienti, inclusiv in zilele de weekend, cifre care au condus la inregistrarea unui record de…

- Un proiect aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti conform caruia Primaria Capitalei va achizitiona 300 de parcometre stradale cu aproape 15.000 de euro bucata a provocat un val de critici. Drept urmare, Primaria a transmis un comunicat de presa in care sustine ca sumele prezentate…

- Dalboka, Bulgaria (foto: Adobe Stock) Numarul muncitorilor sezonieri cu contract de munca sositi in Bulgaria in acest an este mai mare decat in trecut, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Biser Petkov, intr-o conferinta de presa referitoare la situatia din statiunile de la Marea Neagra…