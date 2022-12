Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rumen Radev a avertizat, joi, ca autoritatile din Bulgaria nu pot securiza in totalitate frontierele externe ale Uniunii Europene pana nu se va lua decizia admiterii tarii in Spatiul Schengen.

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, de la ora 17.00, primele declarații dupa votul negativ primit de Romania pentru aderarea in Schengen. „Vreau sa adresez mulțumiri tuturor partenerilor nostri din UE, Parlamentul European, dar și și celor care ne-au susținut vocal și au insistat sa gasim impreuna…

- In ședința din 8 decembrie 2022, Consiliul JAI a respins primirea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Votul a fost defavorabil Romaniei intrucat s-au opus doua țari: Austria și Olanda. The post Consiliul JAI a respins primirea Romaniei și Bulgariei in Schengen appeared first on Romania Libera…

- Cotidianul online G4Media sustine ca Austria si Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Teoretic, votul contra al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania si Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei.

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu spune ca sunt putine sanse ca la Consiliul JAI sa existe o rasturnare de situatie si Austria sa-si schimbe pozitia in legatura cu aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen. De aceea, cel mai convenabil ar fi un compromis, insa, atrage atentia diplomatul,…

- Austria este singura tara din Uniunea Europeana care se mai opune aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. In schimb, Olanda este tot mai aproape de un vot pentru premierea Romaniei si Croatiei in spatiul de libera circulatie, nu insa si a Bulgariei, despre care considera ca nu intruneste conditiile necesare.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre efortul facut de Romania pentru a sprijini Ucraina in transportul de cereale, efort apreciat de liderii europeni care ne sustin pentru intrarea in Spatiul Schengen. Aurescu a explicat cum Finlanda si-a schimbat votul, dar si de ce Olanda, care se…

- „Votul din Parlamentul olandez este dureros, dar acest demers a fost generat de partidul ultraconservator din Parlamentul Olandei, iar la el au aderat doar doua partide din coalișie. PPS și Partidul Liberal Democrat. E un semnal important și trebuie coroborat cu semnalul dat de Parlamentul European.…