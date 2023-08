Bulgaria a semnat cu o companie din Polonia un contract de 9,5 milioane de euro pentru revizia motoarelor de avion MiG-29

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vizitei la Sofia de joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a contrat cu omologul bulgar Rumen Radev cu privire la ajutorul militar acordat Ucrainei, criticandu-l pe aceasta din urma in fața camerelor TV pentru poziția sa pro-rusa, relateaza Politico.In cadrul intalnirii de joi, 6…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Kievul doreste „onestitate” in relaþiile sale cu NATO, cu cateva zile inaintea unui summit crucial al Aliantei Nord-Atlantice in Lituania. „Avem nevoie de onestitate in relaþiile noastre”, a afirmat Volodimir Zelenski in faþa presei la Praga, alaturi…

- Premierul ungar Viktor Orban a exprimat dezacordul fața de planurile Comisiei Europene de a aloca fonduri suplimentare pentru Ucraina și a refuzat sa contribuie cu mai mulți bani la finanțarea costurilor crescute ale serviciului datoriei UE, potrivit unor declarații facute vineri la radioul de stat,…

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a comparat Rusia cu o „fiara salbatica” ce trebuie oprita cat mai repede și a avertizat ca Moscova ar putea ataca, in viitor, țarile vecine daca va reuși sa cucereasca Ucraina, relateaza Ukraiinska Pravda . „Rusiei nu i se poate permite sa caștige, pentru ca va continua…

- Traim mama paradoxurilor in ceea ce privește tariful practic de țara noastra la gaze și energie. Deși avem producție interna de gaze de 60% și producție interna de energie de aproape 90% și vindem vecinilor energie la preț de nimic și cu o lege de compensare și plafonare in vigoare, suntem potrivit…

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…

- Combustibilul rusesc ajunge in continuare in Europa și Ucraina, in ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana, in cadrul schemei de reexport prin țari terțe. Alexander Hmelevsky, doctor in economie, a spus acest lucru intr-un comentariu la pentru agenția ucraineana UNIAN, menționand ca produsele…