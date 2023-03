Bulgaria și-a redus consumul de gaze naturale cu aproape un sfert in ultimele șase luni, a anunțat Comisia Europeana. Un raport publicat luni arata ca, in perioada august 2022 - ianuarie 2023, consumul de gaze naturale in Bulgaria a scazut cu 23,9% fața de nivelurile medii din ultimii cinci ani. Cea mai mare economie a fost inregistrata in octombrie, cand consumul a fost de 32,7%, iar in ianuarie - 29,4%, scrie novinite.com.

Singura luna in care Sofia s-a abatut de la masurile voluntare de reducere a consumului de gaze introduse de UE pentru economii de 15% a fost august - cu 14,9% mai puțin.