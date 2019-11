Bulgaria a refuzat să acorde viză noului ataşat militar al Rusiei la Sofia ​Bulgaria a refuzat sa acorde viza noului atasat militar propus de Moscova. "Din cauza avizului negativ dat de un organism implicat în procesul de emitere a vizelor pe termen lung pentru diplomati, nu va fi acordata o asemenea viza unui cetatean rus aflat în prezent în Rusia, care trebuia sa vina sa preia postul de "atasat pe probleme de aparare" la ambasada rusa din Sofia", a anuntat MAE bulgar, potrivit Mediapool, preluat de Rador.



